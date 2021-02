Salva Kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse osakonna juhataja Tiina Velli-Vällik selgitas, et kui üldiselt on paljud õnnetusjuhtumitest seotud mingil moel sportimisega ja tihti ka täiesti süütute juhtumitega kodus, on talvekuudel selgelt oluliseks ohuks libedus ja talisport.