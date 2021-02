Kõva talvepakast jagub vähemalt järgmise nädala kolmapäevani

Neljapäeval on tõusva õhurõhu foonil saju tõenäosus võrdlemisi väike, vaid öö hakul sajab Virumaal veel veidi lund. Puhub võrdlemisi tugev põhjakaare tuul. Öösel on külma 6-11, päeval 4-9 kraadi.

Reedel tugevneb Norra mere kohal võimas kõrgrõhuala, samal ajal koondub Venemaa põhjaalade kohale madalrõhkkond. Kahe rõhuala piirimail valgub arktiliste merede kohalt väga külm õhumass üle Soome Läänemere äärde. Õhurõhk on aeglaselt tõusmas ja kõrgrõhkkond tugevnemas, kuid madalrõhkkonna servast kandub veel üle Eesti pilvi, millest kerget lund tuleb. Põhjakaare tuul on mõõdukas, rannikul pisut tugevam. Öösel on külma 7-12, selgineva taeva korral 14 kraadi, päeval 7 miinuskraadist rannikul 11 külmakraadini sisemaal.

Laupäev on kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta, mõõdukalt tugeva põhjakaare tuulega ja külm. Öösel on külma 8-13, selgineva taeva korral 15 kraadi, päeval 6-11 kraadi.

Pühapäeval jätkub kõrgrõhkkonna mõjul talviselt. Venemaa madalrõhkkonna servast lisandub pisut niiskust ja kohati sajab nõrka lund. Põhjakaare tuul nõrgeneb. Öösel on küma 7-12, selgineva taeva korral 15 kraadi, päeval 6-11 kraadi.

Uus nädal algab arktilise külmaga. Esmaspäeval katab külm kõrgrõhuala kogu Põhja-Euroopa. Lumehoogude võimalus on üksikutes kohtades. Tuul nõrgeneb. Öösel on külma 8-13, selgineva taeva all 15 kraadi, päeval 6-11 kraadi.

Teisipäev tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta. Tuul nõrgeneb ja taeva selgimiseks muutuvad tingimused soodsamaks ning ilm muutub veelgi krõbedamaks. Öösel on külma 10-15, selgema taeva all 20 kraadi, päeval 8-13 kraadi.