Grossilt napsati Kilingi-Nõmmel nina eest poekrunt

Tänavu 7. jaanuaril sai Saarde vallavalitsus Grossi Toidukaupade esindajalt kirja, kus uuriti võimalust laieneda Kilingi-Nõmme. Huvi pakkus aadressil Pärnu 40 asuv hoone. See on aastakümneid poolikuna seisnud ja pikalt müügis olnud. Saarde vallavalitsus arutas päringut 13. jaanuari istungil ja otsustas, et poe ehitamiseks tuleb teha projekteerimistingimuste avalik menetlus. Sellest pidi valla ehitusspetsialist Grossi ettevõtet teavitama.