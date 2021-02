Rakvere linnuvaatleja Vilja Padonik ütles, et võib-olla mõnel soojal talvel on Eestis talvitamas olnud rekordiliselt palju kuldnokki kuid lähitulevikust ta seda ei mäleta.

"Nad saavad külmaga hakkama, reeglina on nad kohtades, kus lund on vähem ja leidub toitu. Kundas olid nad toitumispaiga juures," rääkis Padonik.

Kuid see Pärnumaa talvine kuldnokarekord on nüüd ületatud – näib, et pakase saabudes on talvitavatest kuldnokkadest suur osa koondunud Põlendmaale Paikre prügilasse. Just seal loendasid Raivo Endrekson ja Jaak Tammekänd 3. veebruaril kokku lausa 2000 kuldnokka. Võrdluseks – varasem arvukushinnang kogu Eestis talvitavate kuldnokkade kohta oligi vaid 200–2000 isendit.