Mida sa hing otsustad, kui tulevik on hall ja arusaamatu. Kas viirus taandub ja vaktsiin hakkab toimima? Rihin puhkuse juulisse, et raasuke kodumaa päikesevalgust ihule saada, või jätan sügisesse, kui saab tõhusamaks nahapraadimiseks soojale maale lennata?

Aina enam kostab tüdinenud nurinat. See on mõistetav, kuid manitseb ettevaatusele. Oht ei ole veel möödas. Vaktsiini on saanud vaid väike osa ja selle mõjud pole märgatavad. Tuleb harjuda veel paljuga. Maskist on juba saanud tavanähtus ja ettevaatlikkust ei naerda välja. Ilmselt peabki õppima uutmoodi ohutajuga elama.