Tapa gümnaasiumis peeti möödunud reedel kunstiajaloo tund teistsuguses vormis kui see, millega käivad kaasas klass, koolipink ja loeng. Õpilased tegid maakunsti Tapa gümnaasiumi juures oleval väljakul, kust seda siis hiljem drooniga pildistati. Maakunst on 1960. aastate lõpus tekkinud kunstivorm, milles kunstilise kujundamise materjaliks on maastik.