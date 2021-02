Päikesetõus, mida varjutasid tumedad pilved

Veel päev enne pöördelisi sündmusi kinnitas Jüri Ratas koalitsiooninõukogu koosolekul, kus ka mina viibisin, et rahvahääletuse jaoks on hääled koos. Obstruktsioon oli kogu oma karikatuursuses läbi kukkunud. Esimest korda üle 17 aasta oli rahvahääletuseks tee avatud. Jäigi üle ainult Marko Tormi moodi vesistada, et talle ei olevat põhiseaduskomisjon andnud aega tutvustada ajaloolist ettepanekut valge saia söömise keelamisest. Uurimisorganite perfektselt ajastatud sekkumine oli opositsioonile kui taevamanna. Hästi informeerituna esines Virumaa Teatajas Siret Kotka, kelle sõnul kutsuti kriis esile ajastatult, et ajada nurja abielureferendum. Selline info viitab koguni kokkuleppele keskerakonna ja kapo vahel, millal pomm plahvatama panna, kui kahjud tuleb niikuinii kanda. Keskerakonna valijad tänulikudei ole, sest neist oleks uuringute järgi olnud abielu kui mehe-naise liidu kinnistamise poolt koguni 86 protsenti.