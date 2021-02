Eilse seisuga on Eestis kütitud 125 hunti

Nädalaga on Eestis kütitud kaks hunti ja esmane küttimismaht on oluliselt suurem, kui on olnud eelnevatel aastatel. Põhjuseks on huntide arvukuse märkimisväärne suurenemine. Viimased kaks talve on olnud üsna lumevaesed ning selle tõttu on huntide jälitamine ja tabamine olnud raskendatud. Seetõttu ei suudetud 2019. aastal kogu kehtestatud küttimismahtu täita.