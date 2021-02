Rakvere abilinnapea Andres Jaadla sõnul näitab tarbijamärgis "Siin on turvaline" hotelli või toitlustuskoha uksel, et vastavas asutuses on terviseameti COVID-19 käitumisjuhised esmatähtsad ja kehtestatud piiranguid järgitakse.

Märgi taotlemiseks kinnitab ettevõtja, et on teinud kõik, mis tema võimuses, kaitsmaks külastajaid võimaliku nakkusohu eest, ja et nende juures viibides on tervis hoitud. Rakvere turismiinfokeskus väljastab siis talle füüsilised ja ka virtuaalsed kleebised, mida saab kasutada asutuse ruumides, infomaterjalidel ja kodulehel. Tegemist on linna soovitusega ja ettevõtja kinnitusega, et tegemist on tõepoolest turvalise kohaga, mis on kestvas COVID-19 olukorras külastajatele oluline kriteerium.