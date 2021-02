Kolmapäeval toimusid Rakveres ähvardamine ja vargus

Kolmapäeval teatati politseile, et Rakveres oli 59-aastane mees ähvardanud teist meest. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Samal päeval alustas politsei kriminaalmenetlust korduvate varguste kohta. Menetluse all on 84-aastane naine, kes on vargil käinud mitu korda. Kahjusumma on ligikaudu 27 eurot. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.