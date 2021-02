Talisuplust taunivad Tiibeti ja Hiina meditsiin ning vanaemade tarkus

Tiibeti meditsiini terapeut Kaia-Kaire Hunt, kelle juured ulatuvad Lääne-Virumaale, tegi talisuplust tauniva postituse sotsiaalmeedias ning algatas tormilise poolt-ja-vastu-arutelu. Maakonnalehes on ilmunud paar lugu talisuplusest ja veebiväljaandes koguni videoülesvõte oma ajakirjanikust jääaugus. Seekord uuriks, mida kõrvetavkülma vette sulpsamise vastu on öelda.

Terapeut Kaia-Kaire Hunt rääkis, et moesuundadesse, mis on eriti veel tervisega seotud, võiks suhtuda ettevaatlikult. Need kipuvad käima lainetena. Kui vaadelda asja Tiibeti meditsiini seisukohast, siis peaks lähtuma igast inimesest personaalselt. Mis ühele sobib, võib teisele olla täiesti sobimatu.