Kui hundijahi üle käib kõva väitlus, siis rebane võib rahulikult sigida ja pole kuulda olnud, et tema puhul mingeid küttimispiiranguid oleks seatud. Rakvere Jahindusklubi juhatuse esimees Raul Valner rääkis, et rebaseid kütitakse küll, aga sel jahipidamisel on pigem sportlik tasand. Nahku korjatakse ka vahel, kuid hinnas need pole, kuna sageli on rebased kärntõves.