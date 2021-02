Karbist välja ⟩ Rakvere vallamajas tutvustati kriisiinfo haldussüsteemi

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et täna olid nimetatud süsteemi tutvustamas päästeameti ja siseministeeriumi esindajad. Kriisi ajal on selle lahendamisele kaasatud eri asutused, ettevõtted ja organisatsioonid. Uus süsteem aitabki vajalikku infot koguda ja seda jagada.

Raha elanikkonna kriisiteadlikkuse tõstmiseks on kahel eelneval aastal eraldanud riik. Ka sel aastal on omavalitsusliitudele antud kokku 100 000 eurot. Lääne-Virumaa saab 6200 eurot. VIROL-i tegevdirektor Sven Hõbemägi ütles, et kuna summa on väike, seda nagu varasematelgi aastatel omavalitsustele laiali ei jagata, vaid see kulutatakse elanikkonnakaitse õppuste korraldamiseks.