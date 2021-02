Laupäeval tuleb kuni 20 kraadi külma

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada kerget lund. Puhub põhja- ja loodetuul 2–8 m/s. Külma on 10–16, kohati 20 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada kerget lund. Puhub põhja- ja loodetuul, Külma on 3–9 kraadi.

Esmaspäevaks tõmbub madalrõhkkond koos sajupilvedega Venemaa piiresse, kõrgrõhkkond suundub küll Kesk-Euroopa kohale, aga selle kirdeserv ulatub Eestini ja muudab taeva taas selgemaks. Põhja- ja loodetuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Öösel on külma 10–15, kui hommikuks taevas selgeks tõmbub, siis ka 20 kraadi, päeval 4–9, Ida-Eestis kuni 11 kraadi.

Teisipäeval kaardub Venemaa madalrõhkkonna serv Eestini ja toob kerget lund. Madalrõhkkond on aga rahulik ega tõsta tuult tugevaks, see puhub põhjakaarest ja on mõõdukas. Öösel on külma 10–15, keskööst alates 3–8 kraadi ja õhutemperatuur püsib ka päeval enam-vähem samal tasemel, õhtu poole aga hakkab langema.