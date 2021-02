Nädala lind: talvike

Ei teagi, kuidas sel linnukesel eestlastelt on õnnestunud nii kaunis ja tabav nimi saada. Enamikus keeltes kutsutakse teda hoopis kollaseks tsiitsitajaks (nt ingl k yellowhammer, ladina k Emberiza citrinella, soome k keltasirkku). Vaid vene keeles on nimetus tuletatud tõenäoliselt talvikese ühe lemmiktoidu, kaera järgi – ovsjanka. Samas, kui tema nimi oleks odra järgi ilinka või nisu järgi pšeninka, sobiks see sama hästi, sest ega talvike teri ei vali, sööb seda, mis inimene maha pillab. Farmide ja viljakuivatite ümbrusse üht-teist ikka pudeneb, seetõttu võib seal ka talviti talvikesi kohata, sageli mitmekümneste või isegi mõnesajaisendiliste parvedena. Näiteks Vaekülas ja Vetikul on alati paarsada talvikest platsis.