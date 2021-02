Ulvi klubi juhataja Teele Kallip rääkis, et selline vastlapäevaüritus on Vinni vallas asuva Ulvi klubi traditsiooniks. "Me teeme seda vastlatralli alati nädalavahetusel, pühapäeval. Siis on inimestel töö kõrvalt võimalik ka päevavalges liugu lasta," rääkis Kallip.