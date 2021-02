"Tutvustasin talle veidi taustu. Rääkisin volikogu ja linnapea ning abilinnapeade valimisest. Arutlesime minu töö üle, et see pole ainult raamatute pidamine," rääkis Ly Rannamäe.

"Ta küsis minu käest, kelleks mina lapsena saada soovisin, kui tunnistasin, et linnapea ametist ma nooruses ei unistanud," tähendas Varek. Linnajuht tunnistas, et loomasõbrana unistas ta loomaarsti kutsest. Rasmus avaldas seepeale oma soovi. "Ta teab, et soovib õppima minna Tallinna tehnikaülikooli, aga ameti osas peab veel mõtlema. On tore, et esimese klassi laps mõtleb kõrgkooli peale," rääkis Varek. Linnapea iseloomustas kohtumist Rasmusega, toredaks.