Soovi saada vaktsineeritud on avaldanud 46 pritsimeest. Lisaks on kolm päästjat saanud vaktsineeritud teise töökoha kaudu. Mooritsa sõnul ei ole veel teada, millal Lääne-Virumaa päästjaid hakatakse vaktsineerima. Täna algas pritsimeeste vaktsineerimine Tartus ja Tallinnas.

Päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelti sõnul on äärmiselt oluline, et Eesti elanike ohutuse eest seisjate endi tervis oleks kaitstud ja ohutus tagatud. "Päästjad panevad end iga päev ohtu ja aitavad ka kiirabi, kus vaja. Meie ülesanne on päästa elu ja selle pingelise töö juures on kõige vähem vaja lisamuret haigestumise ning seeläbi enda ja ka lähedaste tervise pärast," ütles Anvelt.