Kommentaar ⟩ Stopp – Rakvere!

Jutt käib linnakodanikust, noorest emast, kelle kohtusaaga oma lapsele nime panekul ei taha kuidagi lõppeda. Hoolimata sellest, et teise astme kohus on oma lahendis viidanud vanema õigusele lapsele nimi valida.

Kui inimõigust piirav norm ei vasta õigusselguse põhimõttele, on tegu inimõiguse rikkumisega. Põhiseaduse § 13 lõige 2 ütleb, et seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest. Kui noort ema solgutatakse mööda kohtuid lihtsalt seepärast, et riigiasutus soovib riigikohtu lahendit, siis on see riigi omavoli. Õigusselguse saamiseks on ka muid mooduseid. Näiteks õiguskantsleri või seadusandja poole pöördumine.