50 aastat tagasi

Rakvere rajooni mitmes majandis ja asutuses on naistenõukogude algatusel hakatud koguma raha Hanoisse emade ja lastekaitse keskuse ehitamise toetamiseks. Nõukogude rahufondi üleandmiseks on Vinni näidissovhoostehnikumi rahvas kokku pannud üle 330 rubla. Ka paljudes teistes majandites ja asutustes on raha kogutud.