Rakvere Raibe: revolutsiooniline dieedikava kogub järgijaid

“Minu sõnum kõigile on, et rannavormile mõelda pole kunagi liiga vara. Minu kliendid on minu poole pöördunud isegi pool kümme hommikul,” ütleb tuntud spordiarst, füsioterapeut, influentser ja vandenõupraktik Brandon Käba kõigile oma follow’jatele.