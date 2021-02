Kolumn: ma armastan kalsarikännit

Kui põhjamaalastel on maailmavalu, siis on neil selle vastu ka omad rohud: rootslastel ja norrakatel on oma sõna lagom, see on korraga nii tarkus kui elujuhis, mida võiks eesti keeles kokku võtta mõistlikult-sobivalt-tasakaalukalt. Taanlased on tuntud oma ­hygge poolest, nad naudivad hetke, ei kiirusta ja anduvad meeleolule. Soome kalsarikänni koosneb kahest poolest: kalsarit ja känni. Esimesed on eesti kõnekeeles pikad aluspüksid ehk lihtsalt alukad, pantaloonid, ­kal(t)­soo­nid; känni on tõlkes joomine, jokkis olemine, kännissä – jommis peaga või pehme keelega, purjus. Liitsõna on juba ligi 20 aastat vana, kuid isegi uusim soome-eesti suursõnaraamat eirab seda. Soomlastel on juba ajalooliselt veidi valulik suhe alkoholiga. Kalsarikänni võlu ongi sõna-sõnalt selles, et saad olla omas kodus aluspesu väel, lebotada ja õlut libistada, vahel ka napsu võtta. “Siin ei ole kaotajaid, kuid võita võivad kõik.” See on väikese inimese õigus tunda ennast suurelt, pole vaja kellelegi midagi tõestada ega aru anda. Saad olla ise endale pomo, jumal või jõuluvana.