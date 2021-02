Galerii ⟩ Tapal tähistati maslenitsat esimest korda väljas

Kui varem on seda idaslaavi rahvaste püha tähistatud ruumis ehk täpsemalt öeldes kultuurikojas, siis seekord on üritused ainult väljas. Ooperilaulja taustaga kultuurispetsialist lisas, et tegelikult tähistataksegi seda püha väljas. Ja kui inimestele meeldib, siis talitatakse ka tuleval aastal nii.

Tänuvu on maslenitsa Jurtšenko sõnul eelmiste pidustustega võrreldes teisiti veel selle poolest, et kui varem kuulus Tapal asja juurde kontsert, siis nüüd jäeti see ära ja asendati jäähokiga. "Kontsert tuleb sügisel," lubas valla kultuurispetsialist.

Väljas toimuvatest tegevustest rääkides nimetas Jurtšenko traditsioonilist nuku põletamist. Nukk sümboliseerib halba, mille põletamisega siis see hävitatakse ning palutakse üksteiselt andestust.

Lastele olid mõeldud erinevad mängud, mis kõik seotud lumepalliga. Sellega sai näiteks märki visata. Söögi- ja joogipoolisest nimetas Jurtšenko hernesuppi ja teed. Seda said soovijad tasuta. Müügil olid pliinid ehk Vene köögipoolele iseloomulikud pärmiga valmistatud pannkoogid.

Keskealine paar, Harri ja Olga tunnsitasid, et on käinud maslenitsat tähistamas juba paarkümmend aastat. Olga sõnul on omal kohal ka andeks palumine. Küsimusele, kas tuleb paljude asjade eest andeks paluda, vastas Harri: "Pane nii ja naa."

Algkoolis käivad Julia, Sofia ja Mihhail kinnitasid, et käivad maslenitsal igal aastal koos perega. Mihhaili sõnul köidab teda pidustustel nuku põletamine. "Huvitav vaadata," sõnas ta. Küsimusele, et kas pärast nuku põletamst üksteiselt ka andeks palutakse, leidsid lapsed, et nemad pole kellelegi midagi halba teinud ja neilegi pole tehtud.