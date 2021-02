Juhtkiri: see ennekuulmatu libedus!

Esmaspäeva hommikul tabas esimesi uniseid liiklejaid šokk: jalad ei tahtnud mitte sugugi maaühenduses püsida ning autoga sõites tundus, et talverehvide asemel on autol all uisud ja sõidutee asemel uisuväljak. Tuli ette kukkumisi, õnneks küll möödus erakordne libedus suuremate õnnetusteta.