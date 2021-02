Uhtna külaplatsil toimub päikesetõusul traditsiooniline lipuheiskamine

Peep Vassiljevi sõnul ei pea sellist värskes õhus läbiviidavat traditsiooni viirusohu pärast katkestama. "Olukord tingib, et laialdasi üritusi ei saa korraldada, aga kogu see üritus toimub vabas õhus," ütles ta.

Lipuheiskamise traditsioon on Uhtnas kauaaegne, sellest ajast, kui valmis külaplats oma ilusa avara lipuväljakuga. "Eks Rakvere vallas on neid lipuväljakuid ju teisigi, aga sellist, kus talvetingimustes saab tantsida, ei leidu," sõnas Vassiljev. Pealegi asub platsi kõrval eakate hooldekodu. Kodustest eraldatud vanainimestele on praegu eriti turgutav, kui kasvõi akna taga elevust luuakse.