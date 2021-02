10 ja 50 aastat tagasi

Kogu meie maal on praegu kõneaineks NLKP XXIV kongressile esitatavate direktiivide projekt rahvamajanduse arendamise viie aasta plaani kohta. Otseselt puudutavad direktiivid ka "Flora" Kadrina tsehhi peret. Tuleb ju käesoleval viisaastakul suurendada rahvatarbekaupade tootmist 1,7-kordselt. Selle all ei saa mõista ainult toodangu hulga kasvu. Ent anname sõna "Flora" tsehhi juhatajale Dmitri Jatškole: "Paranema peab kaupade kvaliteet, õige mitme numbri võrra suurenema sortiment, kaup peab olema nägusas pakendis, võimalikult odav jne. Kõigeks selleks peab aga ehitama uusi hooneid, välja vahetama vananenud tehnika ja asendama uuega. Kiires korras lahendamist nõudvaid probleeme ja lahtisi otsi on palju." Esimene samm on juba astutud. Uudisena peaks õige pea kaupluselettidele jõudma sünteetiline pahtel. Selle põhiliseks lähteaineks on lateks. Esimesed proovid uue toodanguga on juba tehtud ja kiitev hinnang käes. Turgu peaks olema, ole ainult nobe valmistama. Sünteetilist pahtlit hakatakse kaubastama mitmes variandis. Suurem osa toodangust saab polüetüleenist rüü, pakkide suurus on 1–5 kilogrammi. Väiksem osa pannakse tuubidesse 45-grammiste portsjonite kaupa. Kokku peab uut kraami tänavu tehtama 250 tonni, sealhulgas 700 000 tuubi. Edaspidi hakatakse Kadrinas tegema ka nitropahtlit. Lähem tulevik peaks kaasa tooma teise tuubiliini ja veel palju muud, millest siinkohal on veel vara rääkida.