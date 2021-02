Eestile pühendunud põhjanaaber

Vapimärgi andmise põhjenduseks on öeldud, et Pekka Linnainen on Soome ja Eesti suhete pikaaegne pühendunud arendaja, kes olnud aktiivne Lääne-Virumaa ja Soome omavalitsuste vaheliste sõprus- ja ärisuhete looja ja edendaja. Just tänu tema aktiivsele tegevusele on hoogu saanud omavalitsustevaheline ühistegevus ja suhtlus ning edenenud äri- ja kultuurisuhted Lääne-Viru ja Soome ettevõtjate ja kultuurikollektiivide vahel.