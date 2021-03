Nädalavahetusel oli kolm põlengut

Laupäeval kell 15.57 saabus häirekeskusele teade, et Haljala vallas Karula külas põleb garaažiboksi katus. Kohale kiirustanud päästjad leidsid tulekolde ning likvideerisid selle kella 17.11-ks. Inimesed kannatada ei saanud ja põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

Samal päeval kell 17.23 said päästjad väljakutse Vinni valda, kus Aarla külas oli tuld võtnud suitsusaun. Päästjad alustasid saabudes kohe tule kustutamisega. Põles sauna lagi ning esialgsetel andmetel võis kahjutuli alguse saada ülekütmisest. Inimesed viga ei saanud ja põlengu täpne tekkepõhjus on selgitamisel.

Pühapäeval kell 1.39 said päästjad teate, et Kunda linnas Ehitajate teel asuva kahekorruselise kortermaja ühes trepikojas on tunda põlemise lõhna. Päästjad leidsid saabudes kiiresti korteri, kust põlemise lõhna levis, ning tuvastasid, et pliidil kõrbes toit, sest selle tegija oli magama jäänud. Ohtlik olukord likvideeriti kella 1.59-ks ning elanikule tehti edasise ohutuse huvides selgitustööd.