“Ma käisin 1993. aastal klassi kokkutulekul,” meenutas aastatel 1977–2004 miilitsa ja politseiniku ametit pidanud Gennadi Sults. “Olin transpordipolitsei komissar ehk suhteliselt kõrgel ametikohal. Patendiametnikust klassivend küsis, et palju siis politseis ka palka makstakse. Vastasin uhkelt, et 700 krooni, madalamatel ametikohtadel 400. Ta küsis, kas päevas. Ei, see oli ikka kuupalk ...”