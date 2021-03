Koolitoidupakid pidid valmima väga kiiresti

Eile ootas Haljala koolis koju viimist 124 toidupakki. Haljala kooli direktor Ivo Tupits rääkis, et eelmisel korral, kui oldi distantsõppel, soovis enamik lastevanemaid toidupakki ja nii otsustati, et seekord tehakse kõigi kodus õppivate laste tarvis pakk.

Märtsi lõpuni on üle Eesti kontaktõppel 1.–4. klassi ja hariduslike erivajadustega õppurid. See tähendab, et koolid peavad majandama nii toidupakkide kui ka koolilõunaga.