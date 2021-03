50 aastat tagasi

Neil päevil jaotati Rakvere Tärklise- ja Siirupikombinaadi töötajatele 1970. aasta töötulemuste eest aastahüvitist. Et jaotamise aluseks on tööstaaž antud ettevõttes ja arvestusaastal väljateenitud töötasu, siis oli hüvitis igaühel erinev. Seekord said kõik rohkem kui 10-aastase staažiga töötajad raha üle keskmise kuupalga.