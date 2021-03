Ühispöördumine ⟩ Olukord on kriitiline

Marje Muusikus: „Kui veebruari alguses oli nakatumisnäit 273,52, siis hetkel juba 1338,72. Täna hommikuse (5.03) seisuga edastame napilt isegi Ida-Virumaad, kus näit 1335,48. Rakvere linna nakatumisnäit eraldi ületab maakonna keskmise näitaja, olles hetkel juba 1418,63. Kui Rakvere linnas oli veebruari alguses 36 positiivset isikut, siis tänase seisuga on neid 214 ehk peaaegu kuus korda rohkem. Rakvere on Ida regiooni vaates tõusnud Narva ja Kohtla-Järve järel nakatumiste arvu poolest kolmandaks. Viiekordne tõus Lääne-Virumaale tähendab alates veebruari algusest 617 haiget juurde. Lääne-Virumaa on epideemilise SARS-CoV-2 viiruse levikuga piirkond. Peame olema valmis, et nakatunute arv lähiajal kasvab veelgi ja järgmised nädalad tulevad kindlasti rasked.“

Marje Muusikus. FOTO: Matti Kämärä/Põhjarannik

Arstiabi kättesaadavus on Eestis juba vähenenud ja haiglate koormus läheneb kriitilisele piirile. Me kaotame iga päevaga liiga palju. Hoiame ära olukorra, kus elutähtsate ja oluliste teenusete osutamine võib kokku kukkuda või oluliselt halveneda.

Selleks, et säästa meie abiandjaid ja teisi eesliinitöötajaid (poemüüjaid, õpetajaid jt), peab iga inimene end kokku võtma, pidama kinni piirangutest ja täitma kohustusi. Valitsus ei pea meie eest vastutama, me ise peame võtma vastutuse oma käitumise eest.

Triin Varek FOTO: Jaanus Lekk

Kohtumistel inimestega tuleb arvestada, et iga meiega kontakteeruv inimene võib olla viirusekandja. Peame reeglitest kinni, et vältida nakatumist ja raskeid haigusjuhtumeid. Igaühe vastutus on tähtis, ainult üheskoos saame sellega hakkama.

Viime inimeste vahelised kontaktid miinimumi, teeme täna ainult neid toiminguid, mis on eluks väga vajalikud. Viirus ei levi, kui suhtleme lähedaste ja kolleegidega veebis või telefonitsi. Mida vähem on otsest kontakti või suhtlust, seda väiksem on oht nakatuda. Hoolime endast ja oma lähedastest.

Ain Suurkaev FOTO: Ain Liiva

Rakvere haiglas oleme eelkõige probleemi ees, kuidas komplekteerida COVID ravipalatite õenduspersonali. COVIDI ravi matemaatika on see, et me loeme kogu aeg arst-õde-hooldaja ja just seal on üks liidetav puudu – see õde. Õenduspersonali ja ka muud meditsiinipersonali on ühe COVID patsiendi kohta vaja ressursina tunduvalt rohkem kui meie tavatoimimise juures. Kui kuskil on meditsiinitöötajaid, kvalifitseeritud õdesid ennekõike, kes täna on nõus haiglas raviprotsessi appi tulema, siis selliste inimeste kontakte me ootame kindlasti!

Einar Vallbaum FOTO: Ain Liiva

Järgides Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse antud juhtnööre, tagab iga inimene selle, et meil jätkuks ressursse pandeemia seljatamiseks.

Kindlasti võivad paljud teist olla väsinud, väsinud pingutamast, väsinud lootmast. See kõik on inimlik, kuid pole põhjus lüüa käega, vaid pigem põhjus, et teha üks korralik lõpuspurt – ikka selleks, et sügisel me enam piiranguteks valmis olema ei peaks.Kevad tuleb, õues on mõnusalt päikseline, püüame lihtsatest asjadest rõõmu tunda. Neid, kes igapäevaselt pingutavad, et hoida elu või päästa elusid haiglates, on väga palju. Saame kaasa aidata distantsilt - hoides ise kõigiga, kellega kohtumisi vältida saab, distantsi