10 ja 50 aastat tagasi

Oma silm on kuningas

Inimesed, kes nädala algul kauplustesse läksid, nägid, et mõningatel kaupadel on hoopis uued ja odavamad hinnad. 1. märtsist alandati mitmete rahvatarbekaupade riiklikke jaehindu. Televiisor "Atlant" (diagonaal 47 sm) maksab nüüd 215 rbl. (varem 330 rbl.), "Rekord-6" (55 sm) 140 rbl. (170 rbl.), "Ladoga" hind on nüüd 222 rbl. (varem 337 rbl.), "Voshodi" hind alanes 330 rublalt 240-le, "Lotos-1" 330-lt 270 rublale jne. Rakvere RTKL-i universaalkaupluse allahinnatud kaupade kaupluses võib "Temp-6" saada nüüd 200 rublaga (enne 250 rbl.), "Signaal-2" samuti 200 ja "Baltika" 210 rublaga. Odavamaks läksid ka televiisorite kineskoobid (diagonaal kuni 47 sm).