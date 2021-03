2 + 2 liikumisreeglit tuleb hakata järgima ka õues

Haridus

Alates homsest ei tohi koolihoonetes viibida enam ka 1.–4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Samas nähakse ette, et algklassiõpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Alates homsest on siseruumides keelatud kõik tegevused nimetatud valdkondades. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ega rehabilitatsioonitegevustele.

Välitingimustes on kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine lubatud üksnes 2 + 2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.