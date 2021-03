Vaade: meie oleme avatud

Tellijale

Aga meie Virumaa Teatajas ei ole lukus. Jah, ka meie töötame kodukontorites. Ajakirjanikele, kes oma loomu poolest on suhtlusaltid, seltskonda vajavad tüübid, kellele vaba mõtte liikumine ja ideede vahetus on osa vereringest, on see aeg kahtlemata raske ja kurnav. Me ei saa käia inimestel kodus, me ei saa istuda jutuajamiseks mitu tundi kohvikus. Peame tegema oma tööd piiratult, aga seda vabamad tahame olla igas muus mõttes.

Selleks et tähistada vabadust, oleme täna Virumaa Teataja digilehes vabastanud kõik lood maksumüüri tagant. Pakume oma lugejatele 24 tunni jooksul tasuta ligipääsu kogu sisule, sest kõik muu on lukus. Avatud lugude päevi hakkab Postimees Grupp, kuhu kuulub ka Virumaa Teataja, aeg-ajalt korraldama ka tulevikus, täna on selle tuleviku esimene kord.

Loodame, et lehelugudest leitav põnevus, uudsus ja äratundmisrõõm pakub inimestele tröösti muidu nii keerulisel ajal. Tegelikult tuleb ju kevad üha lähemale ning päike käib kõrgemalt, päevad on pikemad. Mitu spetsialisti on öelnud, et oleme küll koroonakriisi harjal ja lähiajal jätkub kõik samamoodi, võib hullemakski minna, kuid suures pildis liigume selle kurva ja väsitava loo lõpu suunas.

Tuleb suvi, raugeb viiruse jõud, suureneb vaktsineeritute hulk, tugevneb talveväsimusest kurnatud inimeste tervis. Praegu tuleb veel pisut ponnistada, et sel aastal saaksime jaanilõkke ümber koguneda. Võibolla mitte sajapealises seltskonnas, aga pere ja sõprade ringis küll. Loodame seda, tegutseme selle nimel.