Repliik: talvitumise lõppfaas

Ja milline talv see veel oli! Täiesti arusaadav, et paljudel meist on sisemine aku viimase pulga peal. Säästurežiimil töötavana on raske välja näidata kogu emotsioonide spektrit. Naeratad sidrun-suus-naeratust, mida maski tagant nagunii näha pole, ja ei taha eriti pikalt vestelda.