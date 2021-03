Kiri: kas sa Tihemetsa Tiinat tead?

Tellijale

Nädalavahetusel suhtles Tiina nagu ikka oma tuttavatega. Esmaspäeval tuli aga telefoni kaudu sõnum, et tema hea tuttav on koroonapositiivne, ja tal soovitati testima minna. Käiski testimas ära ja läks tööle tagasi, töökaaslastele ei rääkinud ta sellest midagi, sest ega igasugust tühja-tähja peagi kõikidele välja rääkima.

Katsus selle testimisega kiiresti hakkama saada, sest mine tea – äkki veel ülemus arvab, et ta teeb tööluusi. Sest tavaliselt arvavad ülemused, et kui alluvatel on ikka niisugune haigus, et süüa laseb, magada laseb, aga tööd teha ei lase, on selline töötaja on üks suur lohe ja looder.

Teisipäeva õhtul sai Tiina üllatuse osaliseks: talle teatati, et ka tema koroonatest on positiivne. Kolmapäeva hommikul tuli ta tööle, et seda põnevat uudist töökaaslastega jagada. Mõtelge, kui huvitav, temal test positiivne, aga häda ei ole tal midagi. Ja ega see pisikene positiivne test temal töötegemist küll ei sega.

Muidugi tekkis paanika, Tiina kupatati koju ja kõik panid ette maskid, mis siiani lauasahtlites olid seisnud. Aga mida see kohusetundlik Tiina siis valesti tegi ... See võtab lihtsalt ohkama, sest kõik läks valesti. Ja resultaadid: esialgu sai kaks kaastöötajat nakkuse külge ja see nakkus tassiti nende kodudesse laiali.

Aga osa inimesi, kes temaga ühes toas töötasid, millegipärast nakkust ei saanud, aga võibolla veel saavad, sest peiteperiood võib olla päris pikk. Ja kuidas kõik see asi lõpeb, kes seda teab. Aga need, kes terveks jäid, kannavad nüüd hoolega maske ja desinfitseerivad ennast siit- ja sealtpoolt ... Isegi ukselinke.

Nagu esialgu paistab, pääsebki Tiina seekord kerge palaviku ja pisikese peavaluga. Ja tal ongi õigus – see koroona pole mingi haigus, see on sama mis gripp, seda saab ka püstijalu põdeda. Aga minu ühe pensionieelikust tuttava koroonahaiguse lugu oli hoopis teistsugune: kõrge temperatuur, üle 39 kraadi, ja keha üleüldine valulikkus – kui nahka natuke puudutad, siis lausa kõrvetab. Tugev higistamine ja metsik piinavalt valus köha. Väga tugev peavalu. Magamine muutus peaaegu võimatuks. Ja niimoodi nädal aega jutti.

See pidi olema võrreldav kujuteldava põrgupiinaga: vanatühi paneb muudkui halge katlale alla, ja kui natukenegi liigutad, siis kõrvetab üle keha väljakannatamatult. Isegi juukseid ei tohi katsuda, sest needki on väga valusad. Tekib soov kuidagi sellest põrgupiinast pääseda, et läheks ükskõik kuhu, kasvõi Tõrma, kui muud võimalust ei ole.

Aga seekord jäi tal sinna minemata. Tekkis küll kopsupõletik, mis oli väga raskesti ravitav. Haiglasse teda ei viidud, sest hingamisraskused ei olnud veel nii kriitilised. Kuigi haigusest on nüüd võitu saadud, tekkisid kopsukahjustused. Raske on trepist üles minna, et oma korterisse pääseda.