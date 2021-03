Roosi Hallik: “Palju enam võiks koolis õpetada päris elu kohta”

Eelmisel kevadel oli distantsõppe esimene pool minu jaoks väga raske. Koolipäevad venisid pikemaks kui need, mis olime koolipingis veetnud. Ülesandeid tundus olevat ebaharilikult palju ja ma nägin vaeva, et asju tähtajaks ära esitada. Üsna kohusetundliku õpilasena tekitas see minus üsna palju stressi.

Nii et sel õppeaastal oli juba lihtsam.

Olen sellega juba palju rohkem sina peal. Nüüd võin üsna kindlalt öelda, et mulle sobib selline õppevorm. Oskan asju paremini planeerida – kohati teen asju ette ja võtan üleüldiselt rahulikumalt.

Lisaks on eelmise kevadega võrreldes praegu palju rohkem videotunde, mis vähendab õpilase koormust märgatavalt. Õpetajad on üldiselt mõistvad, nendega tuleb julgelt ühendust võtta ja oma probleeme selgelt väljendada.

Distantsõppe ja kontaktõppe peamine erinevus on see, et koolitundides kohal olles on tundi natuke lihtsam üle lasta. Õpetaja juttu kuulates on äärmiselt lihtne reaalsusest eralduda, niisama mõtteid mõlgutada, natuke laua taga magada või tunnitööd mitte kaasa teha. Samuti on tegelikult videotundidega, kus õpetaja seletab kirglikult tunni teemat, teadmata, kui paljud õpilased teda tegelikult sel hetkel kuulavad.

Distantsõppe puhul on keeruline see, et kui õpilane tahab töö õigeks ajaks ja korrektselt ära esitada, tuleb selleks aega varuda, et teema endale selgeks teha. Mulle isiklikult ei meeldi teha kooliasju lihtsalt selleks, et need esitatud oleks ja et e-kooli vähese vaevaga see märge saada. Üldiselt tahan ma veenduda, et olen asjast õigesti aru saanud ja teadmised korrektselt omandanud.

Koroonaviirus on nõudnud uutmoodi õppimisviisi. Mida oled sellises kriisis Eesti kooli kohta mõistnud?

Kontaktõppel järgitakse kindlat režiimi ja tunniplaani ning kohati lihtsalt tiksutakse tunnist tundi, eriti lõpuklasside puhul. Mulle meeldib distantsõppe juures see, et see toob kohale reaalsuse, et ka väljaspool kooli on elu, mida on oluline tasakaalus hoida.

Minu meelest keskendutakse koolisüsteemi puhul liialt igasugustele valemitele ja reeglitele, mis mingis mõttes panevad õpilased raamidesse ning piiravad neil laiemalt mõelda. Palju enam võiks koolis õpetada päris elu kohta ning puudutada rohkem seda, miks me seal viis päeva nädalas viibime, milleks see vajalik on ning mis väärtust me sellega loome. Iga õpilane on väike osa tervikust, mis moodustab ühiskonna, kus me kõik nii praegu kui ka tulevikus elame.

Soovin, et minust jääks maha mõni ahhetama panev mälestus, eriliselt tundma panev tunne, tänulikkus, mida mind ümbritsevate inimeste vastu tunnen, ning hingeilu, millega inimeste südamepõhja puudutan. Roosi Hallik abiturient