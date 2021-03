Urve (72) Huljalt:

“Kõnnin. Iga päev. Värske õhk paneb unustama need ebamugavused.”

Rein (73) Kundast:

“Mina olen pensionär, mul pole suurt häda. Käin maal suvilas ja pole hullu midagi. Selle pärast küll ei lase tujul langeda. Piiranguid on vaja, paistab, et see asi läheb ikka hullemaks ja midagi head veel ei paista.”