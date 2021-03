10 ja 50 aastat tagasi

Ei leidu vist palju majandeid, kes aruandekoosoleku ajaks terve teatrimaja üüriksid. "Energia" kolhoos sai sellega hakkama. Vaevalt kõik kolhoosnikud väiksematesse ruumidesse mahtunud oleksidki. Paar nädalat tagasi saadi täiendust endise Lasila sovhoosi rahva näol. Ja just uustulnukad tahtsidki näha-kuulda, kellega neil tuleb hakata koos edasi sammuma. Koosolekul oli, mida vaadata, oli, mida kuulata. Kolhoos täitis viie aasta põllumajandussaaduste riigile müümise plaani nelja aasta ja kolmekümne viie päevaga. Möödunudaastane tulu oli üle 3,7 miljoni rubla. 900 000 rubla võrra rohkem kui 1969. aastal. Summa oleks võinud suuremgi olla, kuid need ilmad... Neist on nii palju räägitud, neid on nii palju kirutud, aga ütlemata ka ei saa jätta. Olid ju teravilja- ja kartulisaagid nigelamad kui 1966. aastal. Vaatamata viltuvedamisele, vääris viisaastaku viimane aasta tervet viisaastakut, eriti töötasu osas. 3,7 miljonit rubla ei ole mitte abstraktne arv. Sinna kuuluvad ka need 70 000 preemiarubla, mis töötajate vahel ära jaotatakse. Käesoleval aastal ehitatakse "Energias" 800 000 rubla eest. Tööd käivad praegu viie elumaja, 30 000 kohaga puurikanala ja 10 000 kohaga noorkanala juures. Alustatakse töid keskuse tsentraalkatlamaja ning kahe sigala rajamiseks. 1972. aastal on plaanis panna nurgakivi 1000 pead mahutavale lüpsikarjafarmile. Ehitamiseks kolhoos väljastpoolt tööjõudu ei otsi, sest majandi ehitusbrigaad tuleb kõigega ise toime.