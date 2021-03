Kui üldiselt vareslased erilised rändurid pole, siis künnivarestel on neist ainsana rännukihk tõeliselt veres. Talvitama jäävad vaid üksikud. Tõsi küll, ega need rändurid ju talveks teab kui kaugele ei lenda, ikka vaid Kesk-Euroopa kanti, ega muidu jõuaks kevadel esimesena tagasi. Ja tegelikult rändavadki vaid põhjaeurooplastest künnivaresed, Kesk- ja Lõuna-Euroopas elavatel liigikaaslastel pole ju mingit mõtet kuhugi lennata, sest toit on kättesaadav aasta ringi. Meie tänavused varased saabujad on aga pidanud nüüd rinda pistma tõsiselt talviste oludega.

Künnivarestel on kevadel tagasijõudmisega kiire. On nad ju kolooniates pesitsejad ning sellistes kogukondades elades on omad reeglid. Kui jõuad varakult kohale, saad ka parema pesakoha valida koloonia keskosas, kus on turvalisem. Äärealadel on omad puudused, kuid hilisemad tulijad peavad paratamatult sealsete tingimustega leppima. Kui inimesed rajavad oma kodud sageli kusagile äärealadele, et vaikuses ja rahus olla, siis künnivaresed sellest lugu pidada ei oska. Nende koloonias käib alati päris vali lärm ning inimesi, kes juhtuvad künnivareste koloonia lähistel elama või töötama, häirib see päris palju. Künnivaresed aga tunnevad end nende detsibellide keskel vägagi mõnusalt, need lihtsalt kuuluvad elu juurde. On ju tihedalt koos elades kogu aeg midagi naabrile öelda, millegi üle pahandada. Naabril samuti. Ja tema naabril.