"Kas teil Sputniku vaktsiini on?" Vanem vene proua esitab küsimuse Rakvere haigla juhatajale. Ain Suurkaev on kogu päeva eakate massvaktsineerimise juures abiks olnud. Ta selgitab naisele, et seda vaktsiini pole. Mitu korda. Naine kuuleb, aga ei kuula. Eitav vastus teda ei rahulda. Ta lahkub, et tulla tagasi. Proua haarab infolehed ja suundub neid põhjalikult läbi töötama. Inimesi koguneb järjekorda, tasakesi oodatakse vaktsiinisüsti.