"Ott Arder oli mu hea tuttav," ütleb kirjastuse Tammerraamat tegevjuht Tiina Tammer. Sellega on palju öeldud. Nad olid koolikaaslased. Tammer nendib, et ta ei mäletagi enam täpselt, kuidas nad tuttavaks said. "Aga temaga suheldes oli tunne, et tead teda juba terve elu. Mäletan, kui ta sõitis jalgrattaga meie kirjastusse juttu puhuma, vahel põues punnitamas väike "limunaad". Või siis seda, kui tema tõlgitud Venedikt Jerofejevi raamatut "Moskva-Petuški" Tallinna-Paldiski rongis esitlesime ja ta mulle sel puhul suure kimbu punaseid nelke kinkis," meenutab Tammer. Need olid erilised hetked.