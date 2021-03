47 linna 49 päevaga: jalamehest ränduri reis jõudis siia

Intan Pragi tunnistab, et temas on seiklushimu ja teda köidavad kultuuriväärtused, kuid sel korral pole tal neile aega. Jalgsiretkel mööda Eestit on teine iseloom. Nii ta ütleb. “Lähen kõige otsemat, sirgemat teed ühest linnast teise ja kogu muusika. Rohkem mind ei huvita praegu mitte miski,” räägib Pragi.