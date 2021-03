10 ja 50 aastat tagasi

Ühiskondlikud inspektorid

Rakvere Linna Täitevkomitee otsuse alusel moodustati 1970. aasta märtsis ametkonnavälise valvejaoskonna juurde sotsialistliku omandi kaitse ühiskondlike inspektorite nõukogu, kinnitati põhimäärus, õigused ja kohustused. Ühiskondlikud grupid moodustati ETKVL-i Rakvere KIT-is, Rakvere Piimakombinaadis, Rakvere Lihakombinaadis ja Tamsalu Jõusöödatehases. Ühiskondlike inspektorite üks ülesanne on korraldada retki ja ülevaatusi sotsialistliku omandi säilitamise ja tootmistehnoloogiast kinnipidamise, kvaliteedi, tooraine, valmistoodangu ja materjalide säilitamise ning väljastamise korra ja kontrollläbipääsurežiimist kinnipidamise üle. Nad peavad kontrollima, kas ettevõtete maa-alade piirdetarad on korras ja öösel valgustatud. Praegu on ühiskondlikke inspektoreid rajoonis 37. 1970. aastal korraldasid nad 44 kontrollretke ja 48 kaalumist. Ühiskondlikud inspektorid pidasid koos valvetöötajaga Tamsalu Jõusöödatehases kinni sotsialistliku omandi vargad, kellelt nad võtsid ära 75 kg lõssipulbrit, mille tagastasid tehasele. Piimakombinaadi ühiskondlikud inspektorid võtsid koos miilitsatöötajatega kontrollretke ajal Rakvere Tärklise- ja Siirupikombinaadis kinni tärklisevarga ja kartulivarga. Äravõetu sai kombinaat tagasi.