Nädala lind: põldlõoke

Veidi hiljem, kevade arenedes, võib lõokeselaulu isegi öösiti nautida. Märtsis on üldse küsitav, kui palju looduses juba kevade märke on. Aastad on ju erinevad. Lõokeste saabumise tingimuseks on, et kasvõi natukenegi on maad lume alt välja sulanud, niinimetatud lõokesemätta jagu. Küllap siis saabuvad lõokesed ka juba lõunasooja kaasa toovad.