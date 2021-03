See, mis elu annab, tuleb vasatu võtta

Kersti Suun-Deket sai sel nädalal Lääne-Virumaa 2020. aasta sotsiaaltöötaja tiitli. Ta on ametnik, kelle töö mõjutab sadu inimesi. Aga ta on ka ema ja abikaasa. Viis last on tema elu mõjutajad ja vastupidi. Ja kui ees on müür, siis tuleb leida redel või puurida müüri auk, sest tee läheb teispool müüri edasi.