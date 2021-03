Lähipäevadel õhutemperatuurid kerkivad

Esmaspäeval selgineb taevas tõusva õhurõhu foonil ning ilm tuleb päiksepaisteline ja sajuta. Ilmateenistuse teatel on Ida-Eestis enne keskööd pilvine ja üksikutes kohtades võib olla lumehooge. Pärast keskööd sadu lakkab ning taevas selgineb järk-järgult. Puhub loodetuul 5–12, saartel ja rannikul 10–15, puhanguti kuni 20 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni –6 kraadi. Teedel on libeduseoht.