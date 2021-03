Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Astronoomiline kevad on küll alanud, aga talvetaat ei taha seda tunnistada. Üleeile tuiskas ja tormas nii, et ei näinud maad ega taevast. Väike-Maarja hüdrometeoroloogiajaamast öeldi, et tuule tugevus oli sealkandis puhanguti kuni 30 m/sek. (9 palli). Sademeid tuli 9,2 mm. Rannikul oli tuul veelgi tugevam. Lisaks kõigele muule olid teed libedad.