Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Teatrikuu on ka Rakveres täies hoos. Lisaks etendustele korraldatakse järjest kohtumisi asutuste töötajate, kommunistlike noorte, kooliõpilaste ning asjahuvilise etenduspublikuga. Vaetakse seda, mis on, ja seda, mis oodata, vahetatakse arvamusi selle kohta, missugune peaks ta siis päriselt olema – see meie sõber teater.